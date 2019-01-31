Українські заробітчани за рік відправили додому 11 мільярдів доларів

Грошові перекази в Україну від заробітчан в 2018 році зросли до 11 мільярдів доларів. Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає «Інтерфакс-Україна».

«У минулому році обсяг таких надходжень склав близько $ 11 млрд», – сказала вона.

За словами Катерини Рожкової, Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень у 2019 році на тлі охолодження міграційних процесів. У той же час, центробанк очікує подальше номінальне зростання доходів трудових мігрантів.

Як відомо, грошові перекази заробітчан у 2016 році склали $7,5 млрд, у 2017 році зросли до $9,3 млрд.