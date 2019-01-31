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У США прийшли аномальні морози

Андрій Котенський

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У США прийшли аномальні морози. Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу, передає Радіо Свобода.

 

У деяких районах країни температура опуститилася до -55 градусів. Повідомляється про шістьох загиблих.

У штатах, які зіткнуться з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.

Надзвичайний стан введено в штатах Середнього Заходу – Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі, а також в південних штатах – Алабамі і Міссісіпі. Там також очікуються сильні снігопади.

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