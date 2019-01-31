У Львові затримали серійного злодія, який обкрадав працівників банків

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до серії крадіжок у працівників банківських установ. Про це львівському порталу повідомили у пре-службі Національної поліції Львівщини.

За даними відомства, затриманий мешканець Новояворівська, причетний щонайменше до дев’ятнадцяти крадіжок, скоєних у Залізничному, Шевченківському Личаківському та Франківському районах Львова, а також у Стрию та у Самборі.

«30 січня, близько 16.30 оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини затримали 21-річного мешканця міста Новояворівськ, котрий проник у службове приміщення однієї з банківських установ, розташованої на вулиці Личаківській у Львові та викрав із сумочок працівниць гаманці з грошима та кредитними картками», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника, котрий вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки затримали відразу після скоєння злочину. Встановлена його причетність до щонайменше дев’ятнадцяти подібних крадіжок, скоєних впродовж останнього місяця.

«Він заходив у приміщення банківських установ, проникав у підсобні або робочі приміщення та викрадав гроші і кредитні картки у працівників. Інколи він міг за один день вчинити кілька таких злочинів, одного разу – аж чотири», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.