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У Львові планують реорганізувати рух на перехресті вулиць Шевченка-Левандівська-Залізнична

Вероніка Рой

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У Львові в рамках реконструкції вул. Шевченка планують реорганізувати рух транспорту на перехресті вул. Шевченка-Левандівська-Залізнична. Про це повідомив радник міського голови Львова Андрій Білий на своїй сторінці у Facebook.

 

За його словами, почати реконструкцію вул. Шевченка варто з перехрестя вул. Левандівською, адже це зменшить навантаження та дасть можливість додаткового виїзду на вул. Городоцьку для мешканців Рясного та Левандівки.

«Вулиця Шевченка є однією з головних магістральних вулиць Львова. Ця вулиця також є одним з двох шляхів в центр Львова для мешканців Левандівки, Рясного та північно-західних районів області незалежно, чи ви їдете в громадському транспорті, в авто, велосипедом, чи йдете пішки. Через цю вулицю кожного дня проходить близько 16 тисяч транспортних засобів, що перевозять 32 тисячі пасажирів громадського транспорту та 22 тисячі водіїв і пасажирів авто в обох напрямках», – йдеться у повідомленні Андрія Білого.

За результатами моделювання, проведеного фахівцями «Львівавтодору», було запропоновано:

  • продовження вул. Залізничної до вул. Шевченка;
  • створення нового проїзду між вул. Левандівською та вул. Залізничною;
  • влаштування квазі-кільця із світлофорним регулюванням на вулицях Шевченка – Левандівській – Залізничній;
  • облаштування безпечної пішохідної інфраструктури доступної для маломобільних груп населення та велоінфраструктури;

За словами Андрія Білого, така реконструкція відкриває можливість об’їзду центру при русі з Левандівки, а також об’їзд центру через вул. Єрошенка. Також цей проект усуне затримку трамваїв, які їдуть від центру, та автомобілям, що чекають на поворот на вул. Левандівську.

«За результатами моделювання встановлено, що на перехресті вул. Шевченка – Левандівська – Залізнична середня затримка автомобілів при наявності пропонованої розв’язки, порівняно з існуючим станом, зменшується на 62%, середня затримка громадського транспорту – на 96%, середня довжина черги на перехресті – на 42%», – додає радник міського голови Львова.

Фото: Facebook-сторінка Андрій Білого

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