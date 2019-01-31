Оголошено конкурс на посаду глави Держлікслужби

Уряд оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету міністрів України від 30 січня 2019 року.

Конкурс проводитимуть 19 лютого. Документи можна подати до 12 год. 14 лютого.

Серед вимог до кандидатів: ступінь вищої освіти – не нижче магістра; вільне володіння державною мовою; володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; загальний стаж роботи – не менше семи років.

Також зазначається, що майбутній очільник Держлікслужби повинен бути стресостійким, вміти мотивувати до ефективної професійної діяльності, своєчасно приймати виважені рішення, вміти формувати план змін, тощо.