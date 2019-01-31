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Одещину хочуть з’єднати вертолітним сполученням з Трускавцем

Вероніка Рой

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В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту «Повітряний експрес», який передбачає створення швидкісних пасажирських перевезень між обласними центрами та курортами Затока (Кароліно-Бугаз), Буковель і Трускавець. Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

 

Передбачається, що до реалізації проекту долучаться «Міжнародна транспортна сервісна група» спільно з Американською корпорацією «Trans World Service» та корпорацією «EXIM». На першому етапі вони планують побудувати та обладнати в Україні 9 вертолітних портів. Саме стільки українських міст пропонується об‘єднати завдяки регулярним вертолітним перевезенням «Повітряній експрес».

За задумом інвесторів, перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць. Вони обладнані усім необхідним: туалетною кімнатою, буфетом, відділенням для багажу, поличками для ручної поклажі.

Фото: УНН

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