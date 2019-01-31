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Нацбанк ще трохи зміцнив курс гривні

Андрій Котенський

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Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 31 січня на рівні 27,75 гривні. Про це йдеться в даних регулятора.

 

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,72 гривні (на 30 січня – так само 31,72 гривні).

Нагадуємо:

30 січня Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на рівні 27,77 гривні.

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 – 27,75 гривні за долар.

ЕП

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