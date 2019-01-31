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Мінрегіон дозволить проектувати кухні-ніші у багатокімнатних квартирах

Соломія Головіна

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У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонують дозволити проектувати кухні-ніші у квартирах, де дві і більше кімнат. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

 

Як він пояснив, відомство збирається змінити ще одну норму в ДБН щодо житлових будинків, яка стосується проектування квартир лише з традиційним покімнатним плануванням.

«І натомість – запровадити можливість використовувати сучасні планувальні рішення. Наприклад, проектувати кухні-ніші та і взагалі передбачати вільне планування квартир. Сьогодні кухні-ніші дозволено робити лише в однокімнатних квартирах. Ми пропонуємо ввести можливість такого проектування і для квартир більших габаритів – двокімнатних, трикімнатних і так далі», – зазначив Лев Парцхаладзе.

Наголосивши, що при цьому є важлива умова – обладнання кухні електричною плитою та механічною витяжною вентиляцією.

На переконання заступника глави Мінрегіону, такі зміни дозволять ефективніше організовувати житловий простір та сприятимуть створенню більш комфортних умов проживання.

 

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