Зайва вага та депресія. Вчені з’ясували, чим загрожує надмірне захоплення смартфонами

Діти, які перед сном користуються смартфонами, частіше страждають від депресії, тривожності й зайвої ваги. Про це повідомляє Кorrespondent.net.

У дітей, які користуються смартфоном перед сном, знижується імунітет, а також збільшується ймовірність виникнення депресії, тривожності й ожиріння. До такого висновку дійшла група міжнародних вчених, передає MedicalXpress.

Фахівці проаналізували дані, отримані під час дослідження 6616 підлітків віком 11-12 років. З’ясувалося, що ті, хто перед сном в темряві користувався смартфоном або дивився телевізор, мали в 1,5 рази більше проблем із засинанням. Надалі у цих дітей виникали проблеми зі здоров’ям, зокрема, у них спостерігалися депресія і зайва вага.

За словами вчених, підліткам необхідно спати по 11 годин на добу. Однак такий сон можуть собі дозволити лише 10% юнаків і дівчат, що багато в чому пов’язано з захопленням смартфонами, на які витрачається велика кількість часу.