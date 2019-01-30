В одному із пологових відділень Львова через спалах кору заборонили партнерські пологи

Через підвищений рівень захворювання на кір у пологовому відділені 3-ої МКЛ, яке знаходиться у Львові на вулиці Рапопорта, заборонили партнерські пологи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пологове відділення.

«У зв’язку із підвищеним рівнем захворюваності дитячого та дорослого населення міста Львова на кір, з метою запобігання поширення кору у дитячих та пологових стаціонарах міста Львова, на виконання наказу управління охорони здоров’я від 15.01.2018 №8 «Про заходи щодо локалізації спалаху кору у м. Львові», згідно доручення Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, заборонено практику партнерських пологів, вільне відвідування вагітних, породіль на період епідемічного спалаху кору», – йдеться у повідомленні.

Термін заборони поки що не відомий.

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