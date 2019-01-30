Уряд зменшив норму споживання газу

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про встановлення норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 30 січня, пише ЕП.

«Ми бачимо обурення людей через завищені норми споживання. Це відбулося внаслідок того, що на рішення Уряду було подано до суду і суд скасував наше рішення», – сказав він, нагадавши, що норма в 3,3 кубометра була встановлена у 2016 році.

«Ми встановлюємо нову норму – 3,29 кубометра. Така норма буде затверджена. Люди будуть платити справедливу ціну за справедливий обсяг, а не за завищений», – повідомив Гройсман.

«Було 3,3 кубометрів на людину – чому людина має платити за 9 кубів? Це втричі більше, ніж вона споживає», – додав Гройсман.

Нагадуємо:

НАК «Нафтогаз України» закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають «нарахування облгазами додаткових платежів» за спожитий населенням газ.