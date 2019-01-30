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Де краще за все зробити тату у Львові

Омелян ШЕВЧУК

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Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має значення. Це може бути невеликий метелик на зап’ясті, або король-лев на всю спину. Тенденції моди в цьому питанні досить демократичні. Заборон немає, обмежень теж.

Зібравшись розмалювати своє тіло, треба знати, на що звернути увагу перш за все. Знайти відповідь на всі питання, що цікавлять, можна в кращій студії тату нашого міста VeAn Львів.

Довіра майстру

Більшість клієнтів, хто зважилися на тату, починають усвідомлювати сюжет задовго до процедури. Вони приходять в салон з готовим ескізом, побаченим в модному журналі або скачаним з інтернету. Решта йде за іншим принципом, залишаючи вибір за майстром. Мають рацію і ті, й інші.

Прийняте рішення буде майстром скориговано на предмет обмежень, у іншому випадку він запропонує на вибір каталог студії, в якому представлено понад 150 варіантів, які мають право на життя.

Остаточний вибір робить тільки клієнт.

Обмеження можуть бути з таких причин: 

  • обрана ділянка шкіри має підвищену чутливість, і голка принесе набагато більше хворобливих відчуттів;
  • розмір малюнка не вміщається в відведену для нього площу;
  • лімітовано кількість фрагментів на обраній ділянці.

Порада від  татуювальників мережі «VeAn». Отримайте професійну консультацію від спеціаліста. Він пояснить всі пр иховані нюанси процесу, допоможе вибрати сюжетну лінію малюнка. Не треба соромитися запитувати, тим паче – послуга безкоштовна.

Кращі серед кращих

Працівники студії відрізняються високим рівнем кваліфікації, відповідальним ставленням до справи і природним талантом. Всі вони отримали профільне навчання, досягнуту майстерність вони постійно підтверджують участю в вітчизняних конкурсах і фестивалях тату.

Спеціалісти салону є членами Всеукраїнської асоціації татуювальників.

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