Українські готелі зобов'яжуть забезпечити інтернет в кожному номері

В Україні при проектуванні готелів будуть передбачати доступ до Інтернету у кожному номері готелю. Відповідні зміни до Державних будівельних норм розробляють у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, передає Урядовий портал.

«Життя без Інтернету у 21 сторіччі не можливе. Сьогодні з ним пов’язано практично усе: робота, навчання, відпочинок. Тому в готелях теж дуже потрібним є доступ до Інтернету, що має бути передбачено при його проектуванні. Проте в діючих державних будівельних нормах щодо проектування готелів взагалі немає вимоги щодо влаштування Інтернет-мережі. Тому зараз під час оновлення цих ДБН ми прописали, що при проектуванні готелів потрібно передбачати доступ до Інтернету в кожному номері. Найближчим часом зміни будуть опубліковані та незабаром вступлять в дію», – повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Згідно зі змінами розрахунок точок доступу у мережу Інтернет для будівель готелів рекомендується виконувати з урахуванням можливості встановлення у кожному номері не менше 2 приєднувальних пристроїв (якщо інше не обумовлено завданням на проектування). Приєднувальні пристрої також встановлюються в основних приміщеннях загального користування. Наприклад, в холі чи вестибюлі.

Довідково

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Фото: Depositphotos