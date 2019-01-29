Львів очолив рейтинг міст України за продажем майна через ProZorro.Продажі

Львів посів перше місце у рейтингу міст, які найактивніше використовували електронну систему ProZorro.Продажі у 2018 році. Цей рейтинг склало та оприлюднило ДП «Прозорро.Продажі», передає прес-служба Львівської міської ради.

Було проаналізовано 4 напрямки, за якими муніципалітети працюють в системі ProZorro.Продажі: мала приватизація, оренда нерухомості, продаж майна та оренда тимчасових торгових місць.

«Львів опинився на першому місці тому, що працює за кожним напрямом: мала приватизація, оренда, майно, тимчасові торгові споруди. Місто є лідером з продажів об’єктів малої приватизації. Львів’яни заробили в 2018 році 135 млн грн у бюджет міста через ProZorro. Продажі», — інформує ДП «Прозорро.Продажі».

Фото: ЛМР