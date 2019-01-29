Де у Львові сьогодні не буде води: перелік вулиць

Сьогодні, 29 січня, через аварійно-ремонтні роботи частина Львова залишиться без води. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Отож, через аварійно-ремонтні роботи на вул. Рилєєва – вул. Матейка орієнтовно до 13:00 год. не буде водопостачання на:

вул. Дорошенка П – Всі будинки

вул. Матейка Я – Всі будинки

вул. Новаківського О – Всі будинки

вул.Озаркевича Є – Всі будинки

вул. Рилєєва К – Всі будинки

вул. Устияновича М – Всі будинки

Окрім цього, до 14:30 год. без водопостачання будуть:

вул. Гайдамацька – Всі будинки

вул. Городницька – Всі будинки

вул. Заводська – Всі будинки

вул. Квітова – Всі будинки

вул. Лемківська – Всі будинки

вул. Тесленка А – Всі будинки

вул. Ткацька – Всі будинки

вул. Замарстинівська буд. 11а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26гу, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 51, 52, 54, 58, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 79, 79., 82, 84, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а

Також у зв’язку з ремонтними роботами ЛМКП «Львівводоканал» буде відключення гарячої та холодної води до 17 год. на вулицях: