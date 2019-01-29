Блаженніший Святослав: «Слухаючи кандидатів у президенти, спитаймо в них не про те, що вони мають, а якими вони є»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у недільній проповіді у Патріаршому соборі дав поради кандидатам в президенти та виборцям:

«Сьогоднішній світ часто живе в ідолопоклонстві успіху. Треба бути успішним. За всяку ціну. Навіть способом приниження чи знищення свого ближнього. Переступити через усе, аби зробити добру кар’єру. Щоби стати успішним політиком, переступають навіть через гідність людей, яких хочеться перетворити на електорат, який маніпулюється політтехнологами, аби мати більше голосів, посісти краще місце в парламенті чи ще в якомусь теплому кріслі. Але той, хто так чинить, і так живе, уже вмирає. І ніколи те, що він узяв у ближнього, не зробить його в повні людиною. Не дасть йому ніколи життя, тим більше життя вічного.

Важливість бути, ніж мати – є осердям християнської духовності. Бо найбільшим скарбом для Бога є не те, що ми маємо як люди, а те, ким ми є. Мати скарб на небі означає стати кращою людиною.

Скільки сьогодні різних кандидатів себе нам пропонують. Але слухаючи їх, спитаймо себе, їх не про те, що вони мають, а якими вони є. Бо ми, як народ, як держава, станемо кращими, коли збудуємо суспільство, в якому молодь не буде більше шукати повноти життя поза Україною, а зможе жити вповні в себе вдома. Тоді, коли побачимо, що той спадок, який нам лишив наш народ, наші батьки, полягає в єдиних Христових словах: «Іди за мною».

Будь людиною, яка справді розуміє, що саме Бога треба ставити на перше місце, а тоді, як каже приказка, усе стане, на своє місце».

Джерело: Департамент інформації УГКЦ.