ОСТАННІ НОВИНИ

Блаженніший Святослав: «Слухаючи кандидатів у президенти, спитаймо в них не про те, що вони мають, а якими вони є»

Вероніка Рой

|

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у недільній проповіді у Патріаршому соборі дав поради кандидатам в президенти та виборцям:

«Сьогоднішній світ часто живе в ідолопоклонстві успіху. Треба бути успішним. За всяку ціну. Навіть способом приниження чи знищення свого ближнього. Переступити через усе, аби зробити добру кар’єру. Щоби стати успішним політиком, переступають навіть через гідність людей, яких хочеться перетворити на електорат, який маніпулюється політтехнологами, аби мати більше голосів, посісти краще місце в парламенті чи ще в якомусь теплому кріслі. Але той, хто так чинить, і так живе, уже вмирає. І ніколи те, що він узяв у ближнього, не зробить його в повні людиною. Не дасть йому ніколи життя, тим більше життя вічного.

Важливість бути, ніж мати – є осердям християнської духовності. Бо найбільшим скарбом для Бога є не те, що ми маємо як люди, а те, ким ми є. Мати скарб на небі означає стати кращою людиною.

Скільки сьогодні різних кандидатів себе нам пропонують. Але слухаючи їх, спитаймо себе, їх не про те, що вони мають, а якими вони є. Бо ми, як народ, як держава, станемо кращими, коли збудуємо суспільство, в якому молодь не буде більше шукати повноти життя поза Україною, а зможе жити вповні в себе вдома. Тоді, коли побачимо, що той спадок, який нам лишив наш народ, наші батьки, полягає в єдиних Христових словах: «Іди за мною».

Будь людиною, яка справді розуміє, що саме Бога треба ставити на перше місце, а тоді, як каже приказка, усе стане, на своє місце».

Джерело: Департамент інформації УГКЦ.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...