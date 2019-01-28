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Як перевірити себе у списку виборців: відеоінструкція

Соломія Головіна

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З’явилася покрокова відеоінструкція, як перевірити себе у списку виборців, адже 31 березня 2019 року українці обиратимуть нового президента. Про це повідомляє Єдиний контакт-центр судової влади України.

 

Як зазначається, перевірити, чи є Ви у списку виборців можна кількома способами:

-перевірте свої дані в іменному запрошенні на вибори (воно повинно бути доставлено Вам дільничною виборчою комісією не пізніш як за 10 днів до дня голосування (не пізніш як за 3 дні до дати повторного голосування);

-перевірте свої дані у списку виборців (надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії, до якої ви відноситесь за зареєстрованим місцем проживання);

-у будь-який робочий день прийдіть із паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за Вашим зареєстрованим місцем проживання;

-через інтернет.

Для того, щоб перевірити себе у цьому списку онлайн, працівники Третього апеляційного адміністративного суду створили покрокову відеоінструкцію.

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