ОСТАННІ НОВИНИ

У 2018 році до Польщі не пустили 47 тисяч українців

Вероніка Рой

|

У 2018 році понад 77 тисяч іноземців не отримали дозволу перетнути кордон з Польщею. Найбільше відмов у в’їзді отримали громадяни України. Про це повідомила речниця прикордонної служби Польщі Аґнєшка Ґоліас, передає «Польське радіо».

 

Зазначається, що торік польські прикордонники видали 77,2 тисяч відмов у в’їзді до Польщі. Найбільше – на кордоні з Україною (48,8 тис.), з Білоруссю (майже 26 тис.) і на кордоні з Росією (1,3 тис.). Найчастіше відмовляли у перетині кордону громадянам України (46,7 тис.), Росії (20,2 тис.) та Білорусі (5,5 тис.).

Аґнєшка Ґоліас також поінформувала, що головними підставами для видачі рішень про відмову у в’їзді до країни були відсутність дійсної візи або документу перебування, брак документів, що підтверджують мету в’їзду та відсутність необхідних коштів.

Польські прикордонники торік затримали на «зеленому кордоні» 285 осіб, котрі незаконно перетнули польський кордон. Затримання здійснено на прикордонному відрізку з Росією, Білоруссю та Україною.

У автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Росією, Білоруссю та Україною таких спроб було зареєстровано 1173, а на летовищах – 404. Здебільшого це були особи, котрі мали фальшиві візи, документи або підроблені штампи прикордонної служби. Фальшиві документи для перетину польського кордону або для перебування у країні використовували найчастіше українці (1138 осіб), росіяни (145), білоруси (52), сирійці (47), іранці (40), в’єтнамці (22) та китайці (22 особи).

Польські прикордонники провели також 3,6 тис. перевірок законності працевлаштування. У результаті контролю виявилося, що понад 12 тис. іноземців працює з порушенням правил. Серед тих, хто найчастіше порушував норми, були: громадяни України (19,6 тис. осіб), Молдови (400), Білорусі (370) та Грузії (246 осіб).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...