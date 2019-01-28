У 2018 році до Польщі не пустили 47 тисяч українців

У 2018 році понад 77 тисяч іноземців не отримали дозволу перетнути кордон з Польщею. Найбільше відмов у в’їзді отримали громадяни України. Про це повідомила речниця прикордонної служби Польщі Аґнєшка Ґоліас, передає «Польське радіо».

Зазначається, що торік польські прикордонники видали 77,2 тисяч відмов у в’їзді до Польщі. Найбільше – на кордоні з Україною (48,8 тис.), з Білоруссю (майже 26 тис.) і на кордоні з Росією (1,3 тис.). Найчастіше відмовляли у перетині кордону громадянам України (46,7 тис.), Росії (20,2 тис.) та Білорусі (5,5 тис.).

Аґнєшка Ґоліас також поінформувала, що головними підставами для видачі рішень про відмову у в’їзді до країни були відсутність дійсної візи або документу перебування, брак документів, що підтверджують мету в’їзду та відсутність необхідних коштів.

Польські прикордонники торік затримали на «зеленому кордоні» 285 осіб, котрі незаконно перетнули польський кордон. Затримання здійснено на прикордонному відрізку з Росією, Білоруссю та Україною.

У автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Росією, Білоруссю та Україною таких спроб було зареєстровано 1173, а на летовищах – 404. Здебільшого це були особи, котрі мали фальшиві візи, документи або підроблені штампи прикордонної служби. Фальшиві документи для перетину польського кордону або для перебування у країні використовували найчастіше українці (1138 осіб), росіяни (145), білоруси (52), сирійці (47), іранці (40), в’єтнамці (22) та китайці (22 особи).

Польські прикордонники провели також 3,6 тис. перевірок законності працевлаштування. У результаті контролю виявилося, що понад 12 тис. іноземців працює з порушенням правил. Серед тих, хто найчастіше порушував норми, були: громадяни України (19,6 тис. осіб), Молдови (400), Білорусі (370) та Грузії (246 осіб).