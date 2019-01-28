Львівщина пасе задніх за кількістю затриманих повій

У 2018 році у Дніпропетровській області виявили 169 осіб, які займалися проституцією. На Львівщині таких осіб 30, а в Івано-Франківській і в Криму – жодної. Про це йдеться у повідомленні правоохоронців на запит УНН.

Так, за кількістю осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП «Зайняння проституцією» лідирує Дніпропетровська область – 169 осіб. За нею Одеська область – там виявили 160 осіб. Замикає трійку Миколаївська область – 97 осіб. У місті Києві таких виявили 85, а на Львівщині всього 30.

Водночас, жодної осби, яка займалася проституцією, правоохоронці не виявили в Івано-Францівській області та АР Крим. У Волинській області виявили одну особу, у Чернігівській – 3, а у Чернівецькій – 6.

Загалом у Дніпропетровській області виявили 278 адмінправопорушення за зайняття проституцією. В Одеській – 223, у Миколаївській – 174, у Херсонській – 98. У Києві минулого року виявили 87 адмінправопорушень.