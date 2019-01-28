Батько Гандзюк назвав імена депутатів, яких вважає причетними до вбивства своєї доньки

Батько херсонської активістки Віктор Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки Катерини Гандзюк співпрацював з партійцем «Батьківщини» Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим. Про це він заявив 28 січня під час засідання Тимчасової слідчої комісії розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів, пише УП.

За словами Гандзюка, замовників вбивства його доньки знає генпрокурор Юрій Луценко, СБУ. Також він переконаний, що замовників від самого початку знали в МВС.

«Зараз офіційно оголошено в розшук підозрюваного в організації вбивства кримінального авторитета Москала, який пішов на це вбивство не просто так, який пішов на це вбивство не з вулиці. Він пішов на це з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, де тісно співпрацював з конкретними людьми, для яких виконував конкретні завдання», – сказав Гандзюк на засіданні ТСК.

Батько вбитої вважає, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Левін-Москаленко співпрацює з головою Херсонської облради, партійцем «Батьківщини» Владиславом Мангером, партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим, заступником Гордєєва – Євгеном Рищуком.

На думку Гандзюка, «ці люди мають зникнути з політичного горизонту, бо скомпроментовані назавжди».

Чоловік зазначив, що для нього немає різниці між замовниками вбивства та тими, хто їх покривав.

«Для мене тепер партія Батьківщина – це партія вбивць моєї доньки. Для мене тепер Блок Петра Порошенка – це партія вбивць моєї доньки», – заявив він.

Гандзюк запевнив, сподівається на покарання замовників, організаторів та виконавців вбивства.

«Вірю, що і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не готові йти на вибори у крові. Вірю, що вони почують біль батька, який втратив доньку, і якнайшвидше позбудуться будь-яких зв’язків із цинічним вбивством моєї Каті», – резюмував батько вбитої активістки.