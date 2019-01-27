Біля Львова чиновник Верховної Ради вдарив патрульного, який зупинив його автомобіль

Вчора, 26 січня, біля Львова патрульні зупинили автомобіль, який рухався без увімкнених фар ближнього світла. Пасажир цієї автівки почав себе агресивно поводити та вдарив патрульного. Згодом виявилось, що цим чоловіком є керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Юрій Сорочик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіста Вікторія Балицька.

«Вчора близько 22:00 на кільцевій дорозі між Рудно і Рясне-Руською патрульні зупинили автомобіль BMW X5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла. За кермом була жінка, ймовірно, донька чиновника. За інформацією джерела, пасажир почав агресивно себе вести, ображати патрульних, а згодом вдарив одного із них кулаком в лице», – написала вона.

Згодом з’ясувалося, що агресивний пасажир – Юрій Сорочик, який є керівником секретаріату Комітету Верховноі Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Держслужбовця затримали і завезли у Шевченківський відділ поліції.

«Патрульний із підозрою на черепно-мозкову травму звернувся до лікарів. Держслужбовець теж відвідував травмпункт із забоями. Він стверджував, що його побили поліцейські. Припускаю, забої отримав під час затримання. А на водійку таки склали протокол про адмінпорушення. Інформація попередня, буде уточнюватися – буду дописувати», – додала Вікторія Балицька.