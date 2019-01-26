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У квиткових терміналах Варшави запровадять українську мову

Вероніка Рой

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У варшавських терміналах придбання квитків на громадський транспорт вже у лютому або на початку березня введуть українську мову. Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на директорку з питань торгівлі в Адміністрації муніципального транспорту (ZTM) Варшави Моніку Обрембську.

 

«Це дуже проста річ, яку ми можемо ввести без особливих клопотів. І я дуже задоволена, що в лютому, найпізніше на початку березня, це працюватиме. З того, що мені відомо, нині здійснюють переклад інформації у квитковому терміналі», – сказала вона.

Після повідомлення про введення україномовної версії інтерфейсу у квиткових терміналах у Лудзі, подібні зміни запропонував у Twitter бургомістр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський.

У Варшаві квиток на міський транспорт можна придбати нині польською, а також англійською, німецькою та російською мовами. Української поки немає, хоча така можливість вибору мови доступна від минулого року, серед іншого, у Познані та Вроцлаві. У кожному з цих міст причини були подібними. Українці складають велику частину громади кожного з цих міст і додаткова можливість у терміналах, що не є дуже складним технічним оновленням, буде для них переваг.

Фото: Польське радіо

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