ОСТАННІ НОВИНИ

У 2018 році українські фільми зібрали у прокаті майже 200 мільйонів гривень

Вероніка Рой

|

За 2018 рік касові збори українських фільмів склали 198 мільйонів 936 тисяч гривень. Про це повідомив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, передає Громадське.

 

Як повідомляється, лідерами стали стрічки «Скажене весілля» — 54 мільйони 918 тисяч 929 гривень та «Викрадена принцеса» — 36 мільйонів 407 тисяч 093 гривні. Загалом у 2018 у прокат вийшло 35 українських повнометражних фільмів, 22 з них було створено за підтримки Держкіно.

У 2019 році українська стрічка «Я, Ти, Він, Вона» вже встановила рекорд касових зборів серед українських фільмів. Майже за місяць прокату вона зібрала понад 67 мільйонів гривень. Станом на 20 січня фільм зібрав 67 мільйонів 367 тисяч 746 гривень. Романтичну комедію створили за підтримки Держкіно. Загальний бюджет фільму складав 35 мільйонів 960 тисяч 400 гривень, держава виділила майже 18 мільйонів гривень.

На 2019 рік держава планує виділити близько 520 мільйонів гривень на виробництво фільмів. У 2018 ця сума складала понад 505 мільнів гривень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...