Симптоми інфаркту у жінок: як визначити і коли викликати «швидку»

Чоловіки та жінки відрізняються фізіологічно, і серцевий напад може виглядати в жінок не так, як в чоловіків. Через це жінки іноді не вчасно звертаються за медичною допомогою і ризикують мати важкий перебіг чи померти. Про симптоми інфаркту міокарда у жінок розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України.

Інфаркт стається, коли постачання крові до серця в певній ділянці критично зменшується чи припиняється. Причина цьому — передусім, звуження коронарних судин через атеросклероз чи тромб. Ділянка серця, що не отримує кисень, поступово помирає. Тому так важливо вчасно відновити кровообіг в серці.

Серцевий напад проявляється болем, який має пекучий чи стискаючий характер, або дискомфортом і важкістю за грудиною. Це триває кілька хвилин, або відступає і знову повертається. «На мені наче сидить слон» — кажуть ті, хто це пережив.

Але в жінок це може проявлятися інакше:

Можуть боліти одна чи обидві руки, шия, плечі, щелепа чи живіт

Часто болить між лопатками

Дихання може стати частим і поверхневим, але при цьому нічого не болітиме

Може з’явитися виражена слабкість, кинути в холодний піт, або виникне запаморочення і нудота

Якщо ви відчуваєте такі симптоми — негайно викликайте «швидку». Можна прийняти ацетилсаліцилову кислоту — вона зупиняє згортання крові і утворення тромбі. Якщо в людини поруч із вами зупинилося дихання, перш за все телефонуйте 103 і зробіть непрямий масаж серця, поки дихання не відновиться.

Викликати екстрену допомогу також треба, якщо:

біль постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

виникає різка слабкість, відчуття страху;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

За даними американських кардіологів, жінки дуже бояться не стільки інфарктів, як госпіталізації. Тому вони намагаються терпіти біль і дискомфорт, уникають викликати екстрену медичну допомогу і тим самим підривають своє здоров’я, втрачаючи дуже важливий час для застосування найбільш ефективних сучасних методів лікування інфаркту. Що менше часу пройде від початку симптомів до потрапляння в лікарню, то кращі шанси на одужання.

Нині абсолютно всі пацієнти з гострим інфарктом міокарда із елевацією сегменту ST (коли від оперативного втручання і встановлення стенту залежить життя людини) отримують стент безоплатно. Таку допомогу можна отримати у одному із 34 реперфузійних центрів, які працюють в режимі “24/7/365”. Ще 6 відділень приймають пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, але не цілодобово.