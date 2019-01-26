Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування покупців.

Наприкінці січня на вулиці Вашингтона у Львові відкрився черговий магазин «АТБ». Він став сімнадцятим підприємством цієї мережі в обласному центрі. Зважаючи на те, що з розширенням представництва «АТБ» у нашому місті зростає й загальний рівень споживчої та торговельної культури, ця подія має особливе значення.

Сьогодні компанія вже відкрила 990 маркетів у 253 населених пунктах України. В кожному куточку держави вона впроваджує високі стандарти обслуговування. Покупці це бачать і цінують. Втім більшість інноваційних процесів, які відбуваються в мережі, лишаються поза їхньою увагою. Приміром, багато хто з львів’ян вже відвідував оновлені маркети «АТБ», що вирізняються дизайном у темних тонах. Проте оновлення – це не тільки зовнішній вигляд.

«Проводяться комплексні роботи з модернізації магазинів торговельної мережі. Оновлені маркети – це своєрідний експериментальний майданчик. Тут впроваджені передові рішення в сфері роздрібної торгівлі, будівництва й енергозбереження», – зазначає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

За його словами, йдеться про встановлення холодильного та морозильного обладнання останнього покоління, новітньої системи освітлення, побудованої на базі LED-технологій.

«Чимало уваги приділено вдосконаленню систем утеплення, опалення та рекуперації енергії. Такий комплекс заходів дає можливість скорочувати витрати на опалення до 70%», – додає Борис Марков.

Експерти, зі свого боку, аналізують й інші інноваційні проекти мережі. Як показує досвід європейського ритейлу (тобто роздрібної торгівлі), впровадження передових технологій, концепцій і практик – новий тренд у розвитку формату дискаунтер. Саме у ньому працює «АТБ», а також закордонні «гіганти» – Lidl і Aldi. Вітчизняна мережа підтримує провідні тренди та розглядає впровадження технологій як найголовніший напрямок своєї інвестиційної діяльності. А це означає, що і вся індустрія потребує зараз серйозних змін.

Ще один великий проект – це організація логістики. Для «АТБ» це вельми складне завдання, адже мережа транспортує товари 3500 асортиментних позицій майже в тисячу маркетів по всій країні. Компанія є власником однієї з найбільших в Україні логістичних інфраструктур, що складається з восьми сучасних мультитемпературних розподільчих центрів категорії А загальною площею 133 тис. кв. м.

«Управління складами здійснюється за допомогою інформаційної системи (WMS), системи управління двором (YMS), а також передових технологій контролю якості обробки товару, які забезпечують комплексне вирішення завдань автоматизації управління складськими процесами. Вони дозволяють знизити вартість внутрішньої складської обробки товару та його доставки, підвищити контроль над виконанням складських операцій і обмежити вплив людського фактору на процеси складської логістики», – зазначає Борис Марков.

Відповіддю на старання мережі вдосконалюватися є статистика відвідувань: щодня в магазинах «АТБ» по всій країні купують продукти понад 3,5 мільйона українців. Безумовно, армія шанувальників, спостерігаючи за постійним підвищенням стандартів «АТБ», вимагає і від інших торговельних підприємств такої самої якості обслуговування. Отже, чим більше у місті магазинів із знайомими літерами на вивісці, тим якіснішою стає вся торгівля регіону. «АТБ» впроваджує стандарти, на які орієнтується галузь!

℗