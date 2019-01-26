ОСТАННІ НОВИНИ

Раді пропонують підняти штрафи водіям громадського транспорту, які відмовляють ветеранам у перевезенні

Вероніка Рой

|

Міністерство у справах ветеранів України пропонує Верховній Раді підвищити штрафи за відмову водіїв громадського транспорту в перевезенні пільговиків. Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця міністерства Ірина Фріз.

 

Як вона повідомила, цей законопроект Міністерство ветеранів передало до профільного Комітету Верховної Ради.

«Цей законопроект стосується підвищення штрафу за відмову водія громадського транспорту в перевезенні пільговиків. З хамством і відвертим порушенням закону в цій сфері ветерани стикаються часто. Ми значно підвищили штраф, тож сподіваюсь охочих відмовити ветерану в пільзі на проїзд стане менше», – йдеться у повідомленні Ірини Фріз.

Зазначимо, що очільниця міністерства не повідомила про суми штрафів.

Нагадаємо, 28 листопада 2018 року, Кабінет міністрів України на засіданні створив Міністерство у справах ветеранів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...