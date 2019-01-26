Раді пропонують підняти штрафи водіям громадського транспорту, які відмовляють ветеранам у перевезенні

Міністерство у справах ветеранів України пропонує Верховній Раді підвищити штрафи за відмову водіїв громадського транспорту в перевезенні пільговиків. Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця міністерства Ірина Фріз.

Як вона повідомила, цей законопроект Міністерство ветеранів передало до профільного Комітету Верховної Ради.

«Цей законопроект стосується підвищення штрафу за відмову водія громадського транспорту в перевезенні пільговиків. З хамством і відвертим порушенням закону в цій сфері ветерани стикаються часто. Ми значно підвищили штраф, тож сподіваюсь охочих відмовити ветерану в пільзі на проїзд стане менше», – йдеться у повідомленні Ірини Фріз.

Зазначимо, що очільниця міністерства не повідомила про суми штрафів.

Нагадаємо, 28 листопада 2018 року, Кабінет міністрів України на засіданні створив Міністерство у справах ветеранів.