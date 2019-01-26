Австрійку, яка просила Путіна ввести війська в країну, засудили 14 років тюрми

В Австрії засудили до 14 років тюрми лідера підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрія) Моніку Унгер. ЇЇ визнали винною в державній зраді. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням видання The Local.

Створена нею організація налічує близько 2600 членів. «Конфедерація Австрії» проголосила «нелегітимною» чинну австрійську державу і її закони.

«Конфедерація» видавала деяким членам організації «дипломатичні паспорти», а також продавала свої власні номерні знаки. Членам організації заборонялося платити податки державі.

Унгер намагалася «наказати» австрійській армії повалити уряд, а також просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна.

Суддя в місті Грац аргументував суворе покарання, заявивши, що він дав «чіткий сигнал про те, що антидержавні дії не будуть терпимі».

Унгер постала перед судом разом з 13 іншими учасниками руху, які були заарештовані під час хвилі арештів в квітні 2017 року. Її заступник, 71-річний колишній співробітник поліції, також був визнаний винним у державній зраді і засуджений до 10 років.

Дванадцять інших членів були визнані винними у «створенні антидержавної асоціації» і ув’язнені на термін до трьох років. Раніше Унгер входила в ультраправу австрійську «Партію свободи».

Фото: ЄП