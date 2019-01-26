ЛК АТП №1 обслуговуватиме маршрути №8а, 36а та 49 за тимчасовими договорами. Відповідне рішення затвердив вчора, 25 січня, виконавчий комітет Львівської міської ради.

«Управління транспорту укладе з 28 січня 2019 року тимчасові договори з Львівським комунальним автотранспортним підприємством № 1 на обслуговування автобусних маршрутів №8А, 36А, 49 на строк 3 місяці або до моменту укладення договорів з переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника на вказаних міських автобусних маршрутах загального користування», — повідомив начальник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Як розповіли у ЛК АТП № 1, маршрут № 49 курсує з мікрорайону Рясне до Приміського вокзалу, маршрут № 8А курсуватиме з вул. Зернова до смт. Брюховичі, а маршрут № 36А — це шатл-бас, який курсує в м. Винниках.