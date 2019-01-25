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Ворог обстріляв авто з українськими бійцями: 1 загиблий і 4 поранених

Соломія Григор'єва

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У п’ятницю на Луганському напрямку бойовики обстріляли автомобіль українських військових, внаслідок чого один солдат загинув, ще четверо отримали поранення. Про це йдеться у зведенні Операції об’єднаних сил за 25 січня.

 

«Вранці, в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганському напрямку, російсько-окупаційні війська підступно обстріляли з ПТРК (протитанковий ракетний комплекс – ред) автомобіль українських захисників, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення», – зазначили у відомстві.

Відзначається, що у відповідь українські військові застосували вогневі засоби і завдали противнику втрат.

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