ОСТАННІ НОВИНИ

Померла найстаріша жінка України

Вероніка Рой

|

На Житомирщині у віці 107 років померла найстарша жінка і одночасно найстаріша схимонахиня України Іоанна. Про це у Facebook повідомив її онук – отець Роман Барановський (Роман Лілея).

 

«Сьогодні відійшла у Вічність Схимонахиня Іоанна у віці 107 років, вона пережила дві Світові війни, голодомор і 18 років була у засланнях за любов до України», – написав він.

Як повідомляє Укрінформ, Схимонахиня Іоанна, а в миру – Марія Дмитрівна Мороз, народилася в селі Малий Кучурів Заставнівського району Чернівецької області 25 березня 1911 року.

У 99 років Марія Мороз стала інокинею. Потім отець Роман забрав її у жіночий монастир у Кип’ячому, де вона прийняла постриг у монахині, а згодом – у схимонахині.

У монастирі стверджують, що схимонахиня Іоанна найстаріша жінка України. Торік вона успішно перенесла операцію з видалення катаракти і зафіксувала ще один рекорд. У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського це перший випадок, коли пацієнтці такого віку провели оперативніше втручання на очах.

Фото:  Facebook-сторінка отця Романа Барановського

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...