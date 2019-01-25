Померла найстаріша жінка України

На Житомирщині у віці 107 років померла найстарша жінка і одночасно найстаріша схимонахиня України Іоанна. Про це у Facebook повідомив її онук – отець Роман Барановський (Роман Лілея).

«Сьогодні відійшла у Вічність Схимонахиня Іоанна у віці 107 років, вона пережила дві Світові війни, голодомор і 18 років була у засланнях за любов до України», – написав він.

Як повідомляє Укрінформ, Схимонахиня Іоанна, а в миру – Марія Дмитрівна Мороз, народилася в селі Малий Кучурів Заставнівського району Чернівецької області 25 березня 1911 року.

У 99 років Марія Мороз стала інокинею. Потім отець Роман забрав її у жіночий монастир у Кип’ячому, де вона прийняла постриг у монахині, а згодом – у схимонахині.

У монастирі стверджують, що схимонахиня Іоанна найстаріша жінка України. Торік вона успішно перенесла операцію з видалення катаракти і зафіксувала ще один рекорд. У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського це перший випадок, коли пацієнтці такого віку провели оперативніше втручання на очах.

Фото: Facebook-сторінка отця Романа Барановського