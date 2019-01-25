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Погода на вихідні: в Україні прогнозують опади та незначне потепління

Вероніка Рой

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В Україні на вихідних прогнозують опади та незначне потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

 

«У суботу сніг та мокрий сніг переважно невеликий. Найближча ніч ще холодна, особливо на північному сході. Вдень буде відлига, на Півночі -3-8 градусів. У неділю черговий циклон знову накриє Україну опадами та сильним вітром. З-за потепління сніг змішуватиметься з мокрим снігом, опади можуть бути сильними. Вдень у неділю негода залишить західну частину України». – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Львівський регіональний центр гідрометеорології, 26 січня  погоду  у Львові обумовить проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Балканами та Норвезьким морем. Збережеться хмарна погода. Сніг, місцями значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінного напрямку, від слабкого до помірного. Температура повітря вночі -10-12 градусів, а вдень буде -1-3 градуси.

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