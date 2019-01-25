Неймовірна шістка собак: вихованці ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Вітайте неймовірну шістку собак, які мріють стати чиїмось найкращим другом, найвірнішим охоронцем та найбільшою радістю у житті! Вони здорові, вакциновані, стерилізовані та готові до переїзду у новий дім»,– йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Деталі про кожного з цих красенів та красунь читайте під фото:

Молода собачка Дебі з пронизливим поглядом – дуже зворушлива краса! Вона гладкошерста, здорова, стерилізована та вакцинована. Розумна та ще й добре піддається навчанню. Підійде на прилаштування в родину, де є діти, які люблять тварин, оскільки Дебі добра та лагідна.

Дуся, молоденька собачка віком до 1 року. Вона підійде на прилаштування в родину, де є діти. Дуся слухняна, піддається навчанню, може проживати у квартирі.

Діді, метис довгошерстої такси. Ця красуня любить, щоб її гладили, добре гуляє на повідку, слухняна та в міру активна.

Руда красуня Мішель потребує проживання у вольєрі. Собачка соціалізована, слухняна, стане чудовим охоронцем та другом.

Джуля теж молоденька собачка віком до 1 року. Наразі ще трішки налякана, привчається до повідка, може проживати в квартирі. Буде відданим другом для своєї людини або родини.

Жак – метис ягдтер’єра. Цьому собаці потрібен господар, який розуміється на цій породі. Характер у Жака – як у найчистішого ягда. Він енергійний, тож потребує просторого подвір’я для проживання.

Додамо, що ознайомитися з цими чудовими чотирилапими можна в ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56, тел.: 068 535 4545 та 032-252-30-41. Працює ЛКП «Лев» щодня без вихідних з 8:00 до 20:00!

Фото: Ірина Шелест