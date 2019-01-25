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Хачапурі в Грузії стало пам'яткою культурної спадщини

Соломія Головіна

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Хачапурі – традиційний пиріг із сиром – офіційно визнано пам’яткою нематеріальної культурної спадщини Грузії. Відповідний наказ видав голова Агентства з охорони культурної спадщини Ніколоз Антідзе, передає «112 канал».

 

У відомстві зазначили, що хачапурі є найважливішим компонентом грузинської кухні.

«Ця страва стала візитною карткою грузинської кулінарної культури, а також частиною грузинського раціону харчування й ритуалу», – сказано в розпорядженні.

До того ж в агентстві вважають, що присвоєння традиційній страві статусу пам’ятки культурної спадщини допоможе популяризації національної кухні та культури Грузії.

«Упізнаваність хачапурі на міжнародній арені як грузинського продукту повинна зрости», – підкреслюють у відомстві.

До речі, хачапурі різних видів готують відразу в декількох регіонах Грузії: широко відомі мегрельський хачапурі, імеретинський хачапурі, аджарський хачапурі. В Гурії на Різдво також готують пиріг із сиром і яйцем.

Нещодавно авторитетна американська консалтингова фірма Af&Co назвала грузинську кухню «Кухнею 2019 року», а аджарський хачапурі удостоїла звання «Страва року».

Раніше статус нематеріального пам’ятника культури в Грузії було надано грузинському застіллю, багатовіковій традиційній технології витримування вина в глиняній посудині квеврі, грузинському народному медичному знанню і традиціям його застосування, а також усім трьом видам грузинської писемності та грузинській боротьбі.

Національне агентство з питань охорони культурної спадщини Грузії функціонує в країні відповідно до конвенції ЮНЕСКО 2003 року про охорону нематеріальної культурної спадщини. Приєднавшись до конвенції з 2008 року, агентство покликане реєструвати і зберігати, вивчати та популяризувати зразки нематеріальної культури своєї країни.

 

 

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