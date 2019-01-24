Відтепер українські школярі безкоштовно отримуватимуть не лише паперові підручники, а й електронні

Тепер держава безкоштовно забезпечуватиме учнів та вчителів не тільки паперовими підручниками, а й електронними. Це закладено в новий «Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників», який затвердив Кабінет Міністрів під час засідання 23 січня, пише МОН.

«У Законі «Про освіту» ми вперше передбачили, що держава гарантує безоплатне забезпечення не лише паперовими, а також електронними підручниками. Тепер Уряд прийняв Порядок, яким визначається конкретний механізм цього. Причому, я хочу наголосити, що йдеться і про електронні версії паперових підручників, у форматі pdf, і про власне електронні підручники та підручники з аудіосупроводом», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Доступ до е-підручників, право використання яких придбано державою, учні та вчителі отримуватимуть через Національну освітню електронну платформу. Зараз, за словами міністра, майже готове ядро платформи, і прийняте рішення стане одним з важливих кроків до наповнення її необхідним контентом.

У Порядок також закладено низку інших важливих змін.

Так, безоплатно підручниками забезпечуватимуть тих, хто отримує повну загальну середню освіту не лише в школах та закладах профосвіти (як це було раніше), а й закладах фахової передвищої та вищої освіти (коледжі та технікуми). Педпрацівники отримуватимуть окрім підручників і навчально-методичну літературу.

Запроваджено новий механізм визначення накладу підручників. Він більше прив’язаний до реальних потреб та розраховуватиметься на найбільшу кількість учнів на 5-річний період використання підручника. Зокрема, видання підручників і посібників здійснюватиметься:

один раз на 5 років з розрахунку 120% відповідно до потреби;

для учнів з особливими освітніми потребами з розрахунку 160% від їх прогнозованої кількості.

Уперше на рівні Уряду передбачено формування резервного фонду підручників. За рахунок цього, зокрема, забезпечуватимуть потреби закордонних українців:

з української мови та літератури до 1000 примірників;

з інших предметів українською мовою до 300 примірників кожної назви;

серії «Шкільна бібліотека» до 500 примірників з кожної назви.

Нагадуємо, що цього року МОН змінює процедуру експертизи та конкурсного відбору підручників. Зокрема, оцінювати подані на конкурс матеріали будуть фахові експерти, які попередньо також пройдуть навчання. Експертне оцінювання почалося 21 січня і триватиме до 11 лютого. На другому етапі, в березні, безпосередній вибір підручників здійснюватимуть вчителі.