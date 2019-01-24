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В Україні зріс розмір добових на відрядження

Вероніка Рой

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В Україні розмір добових на відрядження збільшили до однієї десятої мінімальної зарплати. Тепер максимальна сума за відрядження становитиме 417 гривень. Про це повідомляє Еспресо. 

 

Таким чином, від 60 до 417 грн на добу в межах України становлять видатки на проїзд, проживання та харчування працівників у відрядженні.Раніше ж максимум за відрядження отримували 370 грн.

Роботодавець може виплачувати працівнику на відрядження суму, більшу за максимальну, – тобто, 417 грн. Тоді необхідно буде заплатити прибутковий податок у розмірі 18%.

А поїздка за кордон має оплачуватися до 80 євро за кожен календарний день відрядження залежно від країни.

Додамо, що згідно ст. 121 Кодексу закону про працю співробітник за час, проведений у відрядженні, повинен отримувати не менше свого середнього заробітку. Середня зарплата в такому випадку повинна розраховуватися за 2 останніх місяці перед відрядженням.

Не враховуються при цьому лікарняні і періоди, коли з поважних причин людина була вільна від своїх робочих обов’язків. Тобто вважати треба за фактом відпрацьованого часу і отриманого доходу.

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