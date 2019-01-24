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Українцям обіцяють здорожчання Інтернету на 25%

Вероніка Рой

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Українські Інтернет-провайдери до середини 2019 року піднімуть ціни на Інтернет в середньому на 25%. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко, передає Укрінформ.

 

За словами Федієнка, Інтернет-провайдери в Україні змушені будуть вдатися до перегляду тарифів унаслідок інфляції. При цьому, він наголосив, що в Україні інтернет у рази дешевший, ніж у Європі.

«Відбувається зростання вартості валюти. А ми купуємо інтернет-трафік за валюту…За той пакет, за який наш громадянин сплачує 3-4 долари, ви будете сплачувати за кордоном приблизно 20-22 долара», – зазначив він.

За даними Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, станом на кінець грудня 2018 року в Україні було понад 7 тисяч суб’єктів господарювання – операторів, провайдерів телекомунікацій, що надають чи потенційно можуть надавати послуги доступу до Інтернету.

Зазначимо, що минулого тижня один із найбільших Інтернет-провайдерів України «Воля» оголосив про підвищення тарифів на 15-20% вже з 1 лютого. Оновлений прейскурант був розміщений на сайті компанії 17 січня. Вартість найдешевшого пакета послуг «Інтернет 100» для Києва з 1 лютого сягне 165 грн проти 145 грн раніше. Загалом зміни стосуватимуться близько 15 пакетів оператора.

 

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