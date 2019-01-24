Торік за добу одружилося 30 тисяч українських пар

У 2018 році в Україні послугою «Шлюб за добу» скористалося 30 тисяч пар. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає Урядовий портал.

«У 2018 році за спрощеною процедурою одружилися майже 30 тисяч пар. А за весь час дії послуги – більше 52 тисяч. Разом з тим ми почали активно просувати послугу «Ювілейне весілля», коли пари, які святкують річницю одруження, можуть повторити шлюбну церемонію. Минулого року у нас «повторно» одружилися 549 пар», – додав очільник Мін’юсту.

Нагадаємо, у Львові взяти шлюб за добу можна у Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай»; ДП Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького; ДП «Арена Львів».