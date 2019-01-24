Кремлівська пропагандистка влаштувала чергову провокацію у ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи російська пропагандистка намагалася спровокувати українських депутатів. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенка після ухвалення ПАРЄ резолюції, в якій захоплених Росією українських моряків визнано військовополоненими та міститься вимога їхнього негайного звільнення, почала зачитувати російською мовою звернення до родин російських військовослужбовців, які воювали проти України, були захоплені і нині утримуються на українській території та включені у списки для обміну.

“Українська сторона зверталася до Росії з проханням – заберіть своїх, віддайте наших”, – наголосила Геращенко.

Водночас представниця пропагандистського телеканалу «Росія 1» телеведуча Ольга Скабеєва провокативно й агресивно намагалася втручатись у спілкування Геращенко з українськими журналістами.

Нардеп Борислав Береза фізично «прикривав» Геращенко та заблокував доступ до неї пропагандистам.