ОСТАННІ НОВИНИ

Кремлівська пропагандистка влаштувала чергову провокацію у ПАРЄ

Соломія Головіна

|

У Парламентській асамблеї Ради Європи російська пропагандистка намагалася спровокувати українських депутатів. Про це повідомляє Еспресо.TV.

 

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенка після ухвалення ПАРЄ резолюції, в якій захоплених Росією українських моряків визнано військовополоненими та міститься вимога їхнього негайного звільнення, почала зачитувати російською мовою звернення до родин російських військовослужбовців, які воювали проти України, були захоплені і нині утримуються на українській території та включені у списки для обміну.

“Українська сторона зверталася до Росії з проханням – заберіть своїх, віддайте наших”, – наголосила Геращенко.

Водночас представниця пропагандистського телеканалу «Росія 1» телеведуча Ольга Скабеєва провокативно й агресивно намагалася втручатись у спілкування Геращенко з українськими журналістами.

Нардеп Борислав Береза фізично «прикривав» Геращенко та заблокував доступ до неї пропагандистам.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...