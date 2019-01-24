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60% вершкового масла в Україні є фальсифікатом, - експерт

Соломія Головіна

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Дрібні маловідомі виробники вершкового масла частіше вдаються до фальсифікації продукції, тоді як великі бренди боятися підробляти продукт. Про це повідомив голова Правління «Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ» Валентин Безрукий, передає УНН.

 

«До цього часу у споживачів існує думка, що якщо виробник невеликий, він робить продукт за класичними технологіями, старими методами, і ось він робить нормальне, а великі виробники будуть фальсифікувати. Насправді ж все відбувається навпаки, тому що великі виробники на увазі, їх простіше можна зловити, вони представлені в мережах і легко ідентифікуються, і знаходяться винні. Серед дрібних виробників такого немає, вони частіше представлені на ярмарках, на базарах – там рівень фальсифікації високий», – зазначив експерт.

За його словами, в цілому рівень фальсифікації вершкового масла в Україні становить приблизно 60%, проте серед дрібних маловідомих виробників – якщо відбирати зразки тільки на ринках і базарах – рівень фальсифікації складе 80%.

При цьому він уточнив, що масло відомих брендів, представлений в великих торгових мережах, фальсифікується набагато рідше, в той же час воно часто має не дуже хороші показники по мікробіології, що пов’язано вже з недотриманням реалізатором умов зберігання продукту.

Як відомо, в 2018 році Україна імпортувала 220 тис. тонн пальмової олії, що майже на 50 тис. тонн більше, ніж у попередньому 2017 році.

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