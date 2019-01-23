Україна вийшла з трьох угод щодо співпраці з СНД

Сьогодні, 23 січня, за ініціативи Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення для України дії трьох угод щодо економічної співпраці, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомляється, в уряді припинили дію Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську та Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасниками СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками соціально-економічного становища в країнах, ініційованих урядами країн економічних перетворень, міжнародної торгівлі та інше

«У сучасних реаліях ці угоди вже втратили своє практичне значення та не застосовуються, оскільки вся необхідна і потенційно корисна економічна інформація у повному обсязі розміщена у відкритому доступі на офіційних сайтах органів виконавчої влади України та відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна» – йдеться у повідомленні Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Третій міжнародний договір в рамках СНД, дія якого відтепер рішенням Кабінету Міністрів припинена для України – Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності, що була укладена 15 травня 1992 року у Ташкенті. Цей документ передбачав, що країни-учасники СНД будуть спільно координувати свою політику та співпрацювати щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності із третіми країнами та міжнародними організаціями. Угода також визначала необхідність проведення консультацій між країнами СНД щодо встановлення контактів і проведення переговорів про членство в інших міжнародних економічних і фінансових організаціях.

«Україна на сьогодні має низку пріоритетних зобов’язань у сфері міжнародної торгівлі як член Світової організації торгівлі (СОТ), а також в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, і низка положень Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності в рамках СНД суперечить цим зобов’язанням. Для подолання цієї суперечності дія зазначеної Угоди припинена для України», – наголошують у відомстві.

Відповідно до рішення Уряду України, Міністерство закордонних справ України має повідомити Виконавчий комітет СНД про припинення дії цих трьох Угод для України.