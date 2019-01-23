ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ кажуть, що від грипу в Україні вакцинувалися 0,4% людей

Вероніка Рой

|

В Україні на даний час від грипу вакцинувалися близько 0,4% населення. Про це повідомила завідувачка відділу грипу і ГРВІ Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Артемчук в ефірі Радіо Крим.Реалії

 

«Це досить мало і створює лише індивідуальний захист кожному з тих, хто вакцинувався… ВООЗ, щоб зупинити поширення грипу, рекомендує вакцинувати не менше ніж 70% груп ризику. Це люди, які через свої професійні обов’язки контактують із великою кількістю людей, люди з хронічними захворюваннями, діти, вагітні, літні люди. Якщо ці люди будуть вакциновані (на 70-75%), поширення грипу можна буде зупинити», – сказала Артемчук.

Представниця МОЗ наголосила, що зробити щеплення від грипу можна «навіть у розпал епідемії». «Ми очікуємо другу хвилю грипу в кінці березня – у квітні. Вакцинуватися можна і зараз», – додала вона.

Раніше в МОЗ повідомляли, що у другий тиждень нового року в Україні на грип і ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей, із них більше ніж половина – діти. Втім, у міністерстві запевняють, що про епідемію наразі не йдеться.

Нагадаємо, грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...