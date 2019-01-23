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У 2018 році зникли щонайменше три види птахів, ще 4 види тварин на межі зникнення

Вероніка Рой

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У 2018 році на планеті зникли щонайменше три види птахів, ще кілька видів тварин стали перебувати під загрозою вимирання. Про це повідомляє Громадське з посиланням на USA Today.

 

Зокрема, зникли два бразильських види співочих птахів — Cichlocolaptes mazarbarnetti та Philydor novaesi. Учені вважають, що причиною зникнення можуть бути не надто зелені території Південної Америки, де птахам жити не комфортно. Ще одного птаха родом з Гаваїв виду Melamprosops phaeosoma не бачили у дикій природі з 2004 року. У 2018-му його визнали вимерлим.

Також учені визначили тварин, близьких до вимирання. Серед них Каліфорнійська морська свиня (або вакіта), а також північний білий носоріг.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень заявило, що вакіти перебувають на межі вимирання найбільше за всіх морських тварин світу. На планеті у дикій природі залишилося менш ніж 30 їхніх особин.

А останній північний білий носоріг помер у дикій природі в Кенії у березні 2018 року. На планеті залишилися лише дві самки цього виду.

За даними Mashable, також вважається вимерлим блакитний папуга, відомий за мультиком «Ріо».

У США також залишилося лише 40 особин червоних вовків, і вся популяція цього виду може зникнути за 8 років, вважають дослідники дикої природи у США.

Загалом за останні 500 років на планеті зникли близько тисяч видів тварин: від бізона з Західної Вірджинії та благородного оленя вапіті з Північної Америки до пуерториканського папуги.

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