У 2018 році статус біженця у Польщі отримали 95 українців

У 2018 році клопотання про надання міжнародного захисту в Польщі склало понад 4 тисяч іноземців, серед них 95 – це українці. Про це поінформував речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, передає «Польське радіо».

«Торік відбулося продовження зменшення числа іноземців, котрі просили міжнародний захист у Польщі», – повідомив Дудзяк.

За його словами, у 2018 році клопотання про надання такого захисту склало 4,1 тис. осіб, з яких 406 іноземців виконали усі необхідні умови.

«Негативні рішення отримало 2,1 тис. осіб, а 1,9 тис. проваджень були зупинені», – зазначив речник Управління.

Найбільше клопотань про надання міжнародного захисту торік склали громадяни Росії (2,7 тис. осіб), України (466 осіб) і Таджикистану (144 особи). У свою чергу, найбільше позитивних рішень отримали громадяни України (95 осіб), Росії (79 осіб) та Іраку (27 осіб).

212 іноземців отримали так званий національний захист у вигляді дозволу на толерантне перебування або з гуманітарних причин. Негативні рішення отримало приблизно 2,1 тис. іноземців.

Як зауважив речник Управління, серед іноземців, котрі клопоталися про статус біженця, майже половину склали неповнолітні та жінки. За словами Управління у справах іноземців, це найбільший показник у Європі.

Міжнародний захист надається іноземцям у випадках, якщо у країні його походження людині загрожує переслідування або є очевидний ризик її життю і здоров’ю.