Росію можуть відсторонити від літніх Олімпійських ігор в Токіо

Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) повідомив, що Росія може бути відсторонена від участі в літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх у 2020 році в Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що РФ можуть відсторонити у разі, якщо дані з Московської антидопінгової лабораторії виявляться фальсифікованими. До участі в Олімпіаді можуть не допустити не тільки спортсменів, але і чиновників, а також допоміжний персонал. Також комітет заявив, що може порекомендувати, щоб Росія не отримувала ніяких прав на проведення будь-яких чемпіонатів світу по будь-яким видам спорту протягом певного періоду.

Варто додати, що Міжнародний олімпійський комітет вимагає від Росії повернення 24 медалей. Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Повідомляється, що повернуті тільки п’ять медалей.

Міжнародний олімпійський комітет вже звернувся з офіційним листом в Олімпійський комітет Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всі національні федерації про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.