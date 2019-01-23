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Поліція оголосила в розшук хлопця, що зник безвісти три місяці тому

Соломія Григор'єва

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Працівники Буського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Панасюка Івана Леонідовича, котрий 19.10.2018 року не повернувся додому.

 

Іван Панасюк народився 23.06.1991, є уродженцем та жителям села Топорів, Буського району, Львівської області.

Прикмети: зріст 165-168 см, середньої тілобудови, волосся темне, стрижка коротка, очі сірого кольору, ніс з горбинкою, підборіддя роздвоєне.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці (плечової кістки) у вигляді серця із полум’ям, шрам розміром 2 см на потиличній частині з лівої сторони голови. Переніс мікроінсульт, хворіє на дегенеративно-дистрофічне ураження поперекового відділу хребта та остеохондроз.

Був одягнутий: камуфляжний костюм типу «Pixel», светр із рожево-червоними полосами, берци із шкірзамінника коричневого кольору.

«Всім, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, прохання зателефонувати за номерами: 067-946-34-23, 067-670-55-26 чи 102», – просить відділ комунікації поліції Львівщини.

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