Мешканців Львівщини попереджаються про ожеледицю

На найближчі три дні, 24 — 26 січня, Львівський регіональний центр з гідрометеорології обіцяє жителям Львівської області ожеледицю. У зв’язку з цим Львівська міська рада закликає усіх водіїв обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, а пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Так, 24 січня у Львові буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 7 — 9° морозу, вдень 2 — 4° морозу.

25 — 26 січня — також хмарно, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вiтер 25 січня пiвнічно-схiдний, 26 січня північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повiтря вночi 6 — 11° морозу, вдень 1 — 6° морозу.