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Львів’ян запрошують в Музей етнографії на «Коляду в музеї»

Юлія Шпак

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У п’ятницю, 25 січня, у Музеї етнографії та художнього промислу відбудеться проект «Коляда в музеї». На гостей свята чекатиме вертеп, старовинні колядки, народні інструменти, які будуть супроводжувати їх виконання та захоплюючі розповіді про традиції святкувань у різних куточках України. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як повідомляють організатори, для гостей колядуватимуть:

  • учасники фольклорно-етнографічної студії “Світлиця” під керівництвом Любов Андрухів;
  • дівочий хор ЛККіМ «Грація» – керівник Анна Немерко, концертмейстр Володимир Боднар;
  • ансамбль автентичного співу «Етноверв»;
  • дослідники українських музичних народних традицій та інструментів Ярема Павлів (скрипка) та Любомир Кушлик (народні інструменти);
  • студенти та випускники ЛНМА, які представлять уривок із опери М.Лисенка «Різдвяна ніч»: Уляна Марцинишин (Оксана), Віталій Коваль (Вакула), Олена Сейко, Галина Піх, Дарія Могінська (ансамбль дівчат), Анастасія Бойко (концертмейстер), Герман Гошкадор (режисер).

Зазначимо, автори проекту «Музичні салони в музеї» – Андрій Клімашевський та Михайло Крижанівський. Автор ідеї – Світлана Позднишева.

Початок о 17:00 год за адресою: проспект Свободи, 15.

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