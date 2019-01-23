Львів’ян запрошують в Музей етнографії на «Коляду в музеї»

У п’ятницю, 25 січня, у Музеї етнографії та художнього промислу відбудеться проект «Коляда в музеї». На гостей свята чекатиме вертеп, старовинні колядки, народні інструменти, які будуть супроводжувати їх виконання та захоплюючі розповіді про традиції святкувань у різних куточках України. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомляють організатори, для гостей колядуватимуть:

учасники фольклорно-етнографічної студії “Світлиця” під керівництвом Любов Андрухів;

дівочий хор ЛККіМ «Грація» – керівник Анна Немерко, концертмейстр Володимир Боднар;

ансамбль автентичного співу «Етноверв»;

дослідники українських музичних народних традицій та інструментів Ярема Павлів (скрипка) та Любомир Кушлик (народні інструменти);

студенти та випускники ЛНМА, які представлять уривок із опери М.Лисенка «Різдвяна ніч»: Уляна Марцинишин (Оксана), Віталій Коваль (Вакула), Олена Сейко, Галина Піх, Дарія Могінська (ансамбль дівчат), Анастасія Бойко (концертмейстер), Герман Гошкадор (режисер).

Зазначимо, автори проекту «Музичні салони в музеї» – Андрій Клімашевський та Михайло Крижанівський. Автор ідеї – Світлана Позднишева.

Початок о 17:00 год за адресою: проспект Свободи, 15.