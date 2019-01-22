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Жертвами конфлікту на Донбасі стали майже 13 тисяч людей, - ООН

Юлія Шпак

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Унаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 осіб. Такі дані навела в понеділок, 21 січня, Моніторингова місія ООН з прав людини в Києві, передає DW.

 

За даними місії, приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 – військовослужбовцями української армії, а 5500 – підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.

Наприкінці 2017 року ООН наводила меншу кількість загиблих внаслідок конфлікту на Сході України – 10 300 осіб. Кількість поранених тоді оцінювали в 24 тисячі.

У 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб (це вдвічі менше, ніж 2017 року), 224 дістали поранення. Українські військові оцінюють свої втрати у 100 загиблих та понад 500 поранених. Проросійські сепаратисти повідомляють про 162 загиблих та 310 поранених. Загалом на підконтрольних сепаратистам територіях з початку конфлікту загинули понад 4700 осіб.

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