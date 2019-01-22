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За рік Україна впала в рейтингу інноваційності

Юлія Шпак

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У 2019 році Південна Корея зберегла статус найбільш інноваційної країни у світі. Однак, Німеччина наступає їй на п’яти завдяки покращенням у сфері досліджень і освіти. Про це свідчить Bloomberg Innovation Index, оприлюднений сьогодні, передає УНІАН.

 

США цього разу піднялися на восьме місце. Хоча рік тому вони випали з десятки кращих через погані бали за систему освіти. Тим часом, серед найбільших «лузерів» рейтингу 2019 року Bloomberg називає Україну і Туніс. Обидві країни за рік випали з ТОП-50 найбільш інноваційних країн світу.

Власне, ще минулого року Україна обіймала 46 місце, але тепер вона втратила аж сім сходинок і займає 53 позицію. Найнижчі бали наша країна отримала за невелику кількість інноваційних компаній, які б походили і мали штаб-квартиру в Україні, а також за прогалини у сфері освіти.

Всього для складання індексу Bloomberg оцінив більш ніж 200 економік. За кожним з критеріїв їм присвоювалися бали від 0 до 100, а потім вираховували середній бал.

Країни, які не надали дані щодо щонайменше шести критеріїв, були виключені з рейтингу. Таким чином в рейтингу лишилися лише 95 країн. Але Bloomberg опублікував дані про 60 з них.

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