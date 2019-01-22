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У Росії пасажир намагався захопити літак і втекти на ньому за кордон

Омелян Шевчук

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Пасажир внутрішнього російського авіарейсу Сургут – Москва під час польоту вимагав направити літак до Афганістану, через що екіпаж здійснив екстрену посадку. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на обізнане джерело.

 

“Попередньо, чоловік може бути психічно нездоровий”, – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, 41-річного громадянина Росії раніше неодноразово затримували за адміністративні порушення, вчинені у нетверезому стані.

У транспортній прокуратурі Сургута агентству повідомили, що наразі перевіряється інформація про те, що сталося.

За даними “РИА Новости”, винуватця нештатної посадки звуть Павло, під час зльоту літака у Сургуті він займав місце 14А.

Рейс вилетів із Сургута о 13.00 за місцевим часом і мав приземлитися в московському “Шереметьєво” о 19.30 за московським часом.

На даний момент літак вже приземлився в аеропорту Ханти-Мансійська.

Про це також свідчать дані сервісу Flight Radar.

Пізніше “Інтерфакс” повідомив, посилаючись на джерело, що росіянина, який вимагав летіти за кордон, нібито затримали без зброї.

Однак у Національному антитерористичному комітеті сказали, що порушник все ще знаходиться на борту літака.

Українська правда

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